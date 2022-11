"Soli" per Isola di teatro, al Libero lo spettacolo domenicale per bambini e famiglie

Domenica 27 novembre alle 17, per Isola di teatro, il cartellone del Teatro Libero di Palermo per bambini e famiglie, in scena Soli, spettacolo di e con Enrico De Meo e Michele Fiocchi, che ne firma anche la regia. Sul palco, oltre a De Meo, Silvia Zora, la cura dei movimenti è di Aldo Rendina.

È sera, le luci si spengono, nella loro stanza ci sono due fratelli, Teo ed Elly. Al di là della porta l’assenza dei genitori si fa presenza. Le due figure di fratello e sorella (complici e antagonisti) si contendono gli spazi, si confrontano, si raccontano, si fanno domande sul mondo dei grandi ancora tutto da capire che spesso non interpella e non da spiegazioni.

Forse è l’occasione per interrogarsi su cosa vogliono questi “grandi” e cosa Teo ed Elly, in nome di tutti i “non più così piccoli”, vorrebbero che gli adulti facessero o non facessero per loro. In un tempo dilatato o accorciato alla maniera dei bambini, dove cinque minuti possono volare rapidi o essere lunghissimi ed infiniti, poeticità, sogno e coreografie si alternano a scene dirette, pungenti e provocatorie per meglio rappresentare questo mondo complesso e sfaccettato.

La bambina non riesce a dormire… inizia così una storia fatta di relazioni, confronto, giochi e litigi, tipici del rapporto che lega due fratelli ma che lascia anche libero spazio allo sfogo e alla rabbia di sentirsi in trappola in un’età un po’scomoda, considerata troppo piccola per ottenere risposte vere ma abbastanza grande per iniziare ad avere delle responsabilità. Biglietti da 8 (under 18 e operatori teatrali) a 12 euro.