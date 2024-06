Al Teatro Al Massimo "Tutta colpa del Poliamore" de I Soldi Spicci

I Soldi Spicci chiudono la tournèe di "Tutta colpa del Poliamore" al Teatro Al Massimo. Il nuovo spettacolo del duo comico siciliano, formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, andrà in replica il 9 giugno.

Si tratta di un atto unico dove i Soldi Spicci indagano in chiave comica gli aspetti dell’innamoramento e dell’amore fino a chiedersi se aprire la coppia a nuove relazioni possa essere la modalità giusta per “innaffiare” e rendere sempre viva la radice del sentimento. Ovviamente le cose non andranno come previsto e, tra diverse vicissitudini tragicomiche, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa si ritroveranno a dover fare i conti con le situazioni più assurde.

Dopo un secondo film, un libro e altri progetti, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano sono tornati a teatro per una lunghissima tournèe che ha toccato diverse località italiane. A Palermo, loro città natale, lo spettacolo di chiusura, la replica n. 50.