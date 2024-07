"Il sogno di Rosalia": prima assoluta del melologo del compositore siciliano Salvatore Passantino

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 24 luglio, alle ore 21, la prima assoluta de "Il sogno di Rosalia, melologo scritto dal giovane compositore siciliano Salvatore Passantino in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia di Palermo. La prima esecuzione del brano, pubblicato da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica nella collana Stilnovo, si terrà all’Anfiteatro Comunale di Valledolmo, seguito da due repliche: il 25 luglio in piazza San Giovanni a Ciminna e il 3 settembre nel Chiostro di San Francesco a Castelbuono. Interpreti: l’ensemble Castelbuono Classica, voce narrante Chiara Muscato, animazioni di Stefania Cordone e Rossella Passantino. Il melologo è una commissione dell’associazione Moger arte e cultura.

Nel pieno di una crisi esistenziale un viaggio onirico mette Chiara, la protagonista del melologo, di fronte ad alcune delle figure più emblematiche di Palermo, prima tra tutte Santa Rosalia, la protettrice di una città che chiede di essere liberata da una peste che sempre si rinnova nei secoli e che Chiara sente portare dentro come un destino da cui non riesce ad emanciparsi.

L'opera intreccia la tradizione musicale siciliana con influenze di altre culture che hanno plasmato l'isola nel corso dei secoli. Si possono trovare echi di musica araba e bizantine oltre ai canti tradizionali religiosi siciliani e alla tradizione del cunto. Il risultato è un'armonia suggestiva che trasporta l'ascoltatore in un viaggio attraverso il tempo e le diverse culture della Sicilia.