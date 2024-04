Con "Singolare femminile" all'Agricantus si ride con Giovanna Criscuolo

«Per gli uomini noi donne siamo come rette parallele tagliate da una trasversale la cui somma degli angoli fa 180° e che godono di particolari relazioni fra loro. Praticamente non ci capiscono un cxxx». Le premesse sono chiare con Giovanna Criscuolo che mercoledì 10 aprile arriva al Teatro Agricantus di Palermo con il suo spettacolo “Singolare femminile”, nuovo appuntamento della rassegna “Comici da legare” che propone gli spettacoli degli artisti del laboratorio della risata Comic 90100 organizzato da Tramp Management.

In “Singolare femminile” uomini e donne sono come due parallele, camminano insieme ma non si incontrano mai. I modi di pensare, di esprimersi, di comunicare sono così differenti tra i due sessi che sembrano due stranieri che parlano due lingue diverse. Al contrario le donne riescono a comprendersi, a difendersi l’una con l’altra e contemporaneamente ad essere in competizione, rivali, giudici e inclementi verso lo stesso sesso. Il punto di vista tutto femminile dell'attrice catanese mette a confronto i due generi analizzando, comicamente, il rapporto uomo-donna e il rapporto donna-donna. Riusciranno mai l’uomo e la donna a trovare un punto di incontro? E quante donne si riconosceranno nella descrizione fatta durante lo spettacolo? Al pubblico l’ardua sentenza.