Al Teatro Jolly "Siciliano per caso?": sul palco Gianfranco Jannuzzo

Dal 5 al 14 novembre al Teatro Jolly di Palermo va in scena “Siciliano per caso?” con Gianfranco Jannuzzo. Uno spettacolo che esalta le capacità istrioniche dell’attore, che gli consentono di trascinare il pubblico in un divertimento sfrenato. La maestria di Jannuzzo nel riuscire a parlare alla perfezione tutti i dialetti d’Italia è il punto di partenza della pièce scritta da Roberto D’Alessandro e Andrea Lolli.

Capita spesso infatti che il pubblico si chieda se non fosse di volta in volta, siciliano, calabrese, napoletano, romano, milanese, veneziano. L’idea è quindi che il suo essere siciliano sia del tutto casuale, cioè che sia un siciliano per caso. Lo spettacolo racconta di un viaggio in Italia di Giovannino Pattarizzuti, ragazzo siciliano di famiglia povera: 12 fratelli, più un nonno, metà uomo e metà sedia e una nonna piuttosto energica soprannominata Gengis Khan.

Costretto all’esilio, tutto si articola attorno alla sua capacità o incapacità a rapportarsi con le altre realtà Italiane. Questo il pretesto che forse più che in passato riesce a scatenare scoppi di ilarità provocati dalle sue esilaranti interpretazioni di decine di personaggi che si trovano in divertentissime situazioni comiche. Costo del biglietto: intero 18 euro; ridotto 16 euro.

