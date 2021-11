Sicilian All Stars, il meglio della stand-up comedy dell'Isola sul palco di Villa Filippina

Cinque stelle nascenti della stand-up comedy siciliana portano il proprio repertorio a Villa Filippina (Palermo, piazza San Francesco di Paola 18) per una serata - quella di giovedì 18 novembre (ore 21.30) - nel segno della nuova comicità made in Trinacria. Ad alternarsi sul palcoscenico saranno comedian completamente diversi per età, esperienze e stile: da Roberto Anelli a Salvo Di Paola, passando per Emanuele Pantano, Antonio Piazza e Paolo D’Urso. I biglietti sono già disponibili online (qui, il costo è di 14 euro), oppure possono essere acquistati al botteghino di Villa Filippina al prezzo di 10 euro.

I talenti di questi cinque comici nascono da background diversi e si sviluppano in altrettante forme: c’è Roberto Anelli, classe 1986, autore a tutto tondo per Roberto Lipari, tra gli sceneggiatori del suo primo film (Tuttapposto, 2019), comico fisso agli eventi americani di Failed to Render, unico italiano a esibirsi in streaming al Consumer Electronic Event di Las Vegas e tra i protagonisti del programma Honolulu, andato in onda in prima serata su Italia 1. Emanuele Pantano, 39 anni, annoverato tra i migliori stand-up comedian d’Italia dal Corriere della Sera, l’unico siciliano inserito nel palinsesto del canale tematico Comedy Central, giunto al suo quinto spettacolo e con alle spalle oltre cento repliche in tutta Italia. Salvo Di Paola, classe 1995, con un recentissimo passato come macchinista, operatore e art director nel cinema, co-fondatore dello studio di animazione palermitano Basaricò, tra i più giovani del lotto sia anagraficamente sia comicamente, visto che il suo esordio con il gruppo di stand-up comedy siciliana risale solamente a sei mesi fa.

C’è poi Antonio Piazza, classe ’83, un passato nella musica ska con i Sottocosto, trapiantato a Torino dal 2015: qui ha studiato comicità all’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice, per poi esibirsi nei migliori club italiani e sulla scorta di quell’esperienza fondare il Torino Comedy Lounge e scrivere il suo primo spettacolo di stand-up comedy, La vivo male. A chiudere il quintetto, il catanese Paolo D’Urso, nato nel 1998 e laureato in Arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza di Roma, allievo del Teatro Piscator di Catania, del Centro Internazionale La Cometa e del Teatro dell’Orologio di Roma; ha iniziato a esibirsi nei locali della capitale nel 2018, e affinando le sue tecniche è entrato quest’anno nel gruppo di Stand Up Comedy Sicilia.