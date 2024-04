Spettacolo "Sfogliando gerico innocenza rosa" al Pan Teatro

Domenica 14 aprile alle ore 18.00 andrà in scena "Sfogliando Gerico Innocenza Rosa" presso il Pan Teatro di via La Marmora a Palermo. L'inconfondibile sottile ironia di Luana Rondinelli accompagnata dalla voce di Emanuele Martorana. Spettacolo liberamente tratto da "Gerico Innocenza Rosa", monologo sull’identità di genere di Luana Rondinelli. "Lasciala stare la vergogna, non fa per noi, cu si viogna ha già perso e noi non ce lo possiamo permettere".