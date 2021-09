Sasà Salvaggio a Villa Filippina: ecco lo spettacolo di cabaret che fa divertire tutti

Ritorna in scena venerdì 10 settembre, alle ore 21.30, al Teatro di Villa Filippina a Palermo, il divertentissimo spettacolo di cabaret del noto artista siciliano Sasà Salvaggio. Il comico palermitano dopo i successi teatrali in America trasmessi in tutto il mondo grazie a Rai Italia e le balconate all’interno del programma mediaset Striscia La Notizia continua a registrare milioni di visualizzazioni tra tv e web.

Il pubblico potrà ritrovarlo nuovamente on stage con una performance irriverente dove saranno protagonisti aneddoti legati alla Sicilia, alla sicilianità ed al suo essere palermitano. Un racconto vivo e colorato della nostra isola , attraverso le caratteristiche del suo popolo, che in maniera educata e raffinata divertirà il pubblico presente. Non mancheranno gli sketch sulle differenze tra Sicilia e America, il rapporto dei palermitani con il cibo ed il noto monologo sulle cosiddette “abbanniate con la lapa”. L’eclettico showman Sasà Salvaggio sarà accompagnato al piano dal maestro Peppe Corsale. Tante divertenti parodie e canzoni siciliane regaleranno leggerezza alla mise en scene ed al pubblico. La direzione artistica dell’evento è affidata a Christian Carapezza.

Per partecipare allo spettacolo saranno rispettate le normative anti Covid-19. È necessario esibire il Green pass all’ingresso. I biglietti hanno un costo di 12 euro e possono essere acquistati fisicamente presso Villa Filippina, via Villa Filippina n.35 , Palermo, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure sul circuito Tickettando.

