Il mare e Santa Rosalia: all'Archivio storico in scena arte, cunti e canti di Sara Favarò e Stefano Zangara

Il progetto dal tema Il mare, rivolto a creare unicità di emozioni verso la Santuzza di Palermo, diventa affascinante soggetto d’ispirazione per legare i due artisti protagonisti: Sara Favarò (scrittrice, attrice, poetessa) e Stefano Zangara (pittore), due artisti con due diversi, personali ed espressivi stili.



Dopo i saluti delle autorità intervenute e le presentazioni di rito Sara Favarò, in una performance d'arte, presenterà al pubblico i suoi due volumi accompagnandosi con narrazioni e musiche. Un altro momento sarà dedicato alla pittura: verranno esposte le tele del Maestro Stefano Zangara, selezionate dal curatore Giacomo Fanale, opere ancora inedite e dedicate al fenomeno della migrazione dei popoli e al culto del mare, tra sacro e profano.

L'evento è ideato e curato da cinque Club Service Inner Wheel di Palermo: Club Inner Wheel Palermo, presidente Sabrina Di Pasquali Varia; Club Inner Wheel Igea, presidente Niny Piazza de Nicola; Club Inner Wheel Palermo Centro, presidente Donata Guaia Sannasardo; Club Inner Wheel Palermo Mondello, presidente Giovanna Mauro Zangara; Club Inner Wheel Rosa dei Venti, presidente Teresa Bongiorno.

