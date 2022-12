Rusco revolution per Isola di teatro: al Libero lo spettacolo per bambini e famiglie

Domenica 18 dicembre alle 17 in scena Rusco Revolution per Isola di teatro, il cartellone del Teatro Libero di Palermo per bambini e famiglie. Lo spettacolo, di Francesca Picci con la regia di Gabriele Tesauri, è una produzione Noveteatro. Sul palco Paolo Zaccaria e Matteo Baschieri.

Due vicini di casa consumisti, spendaccioni e poco rispettosi dell’ambiente incominciano a farsi qualche piccolo dispetto intorno alla gestione dei propri rifiuti domestici, ma la situazione sfugge loro di mano e presto arrivano a una vera e propria “guerra dei rifiuti”. A nulla possono le lettere di protesta degli altri abitanti del quartiere o le multe, salatissime, dei vigili. Il conflitto peggiora di settimana in settimana e sembra proprio non ci sia soluzione.

A risolvere la situazione ci dovranno pensare loro, i rifiuti. Ed è così che una notte i rifiuti preparano la rivoluzione! Scopriremo che il mondo dei rifiuti è molto vario, con caratteri precisi, da chi sa perfettamente come verrà riciclato, come la bottiglia di vetro o il sacchetto di carta, a chi si sente inutile e problematico come il tetrapak e simili; da chi sogna di finire i suoi giorni a fare la fioriera, come il contenitore di plastica del prosciutto, da chi è il più emancipato di tutti come la busta biodegradabile. Biglietti da 8 (under 18 e operatori teatrali) a 12 euro.