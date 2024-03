"Rosmarino", il nuovo spettacolo di Ivan Fiore al cineteatro Colosseum

Dal profumo inconfondibile e che lascia il segno proprio come le sue parole, che tanto fanno riflettere. Arriva “Rosmarino”, il nuovo spettacolo di Ivan Fiore per la regia di Antonio Sposito. Comicità, unicità e particolarità: ecco quello che contraddistingue lo show dell’artista che, attraverso la parola, fa ridere e divertire il pubblico.

Appuntamento sabato 2 marzo, alle 21:15, e domenica 3 marzo, alle 17:45, al CineTeatro Colosseum, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia). Non mancheranno spunti di riflessione accompagnati dalla musica presente sul palco grazie al Maestro Scalici al piano, Roberto Anile alla chitarra e Felipe Prefetti alla batteria. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto.