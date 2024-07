Aria di eventi Pollina summer fest 2024, ad aprire il cartellone lo spettacolo di Roberto Lipari

Roberto Lipari con "E ho detto tutto, quello che dissi che dico e che dirò" apre Aria di eventi Pollina summer fest.

Lo spettacolo, in programma il 28 luglio, alle ore 21.30, al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, darà il via all'ottava edizione del festival all'insegna della musica e delle risate che si svolge tra Finale di Pollina e Pollina, con l'organizzazione Aria di Eventi di Matteo Boscarino, in collaborazione con il Comune di Pollina.

Biglietti già disponibili. Per ogni spettacolo è prevista una riduzione rivolta ai residenti del Comune di Pollina.