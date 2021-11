"Reset", va in scena l'app che annuncia la fine del mondo: lo spettacolo al circolo Arci Fontarò

Cosa accadrebbe se una mattina un’app del cellulare vi svegliasse annunciando che la fine del mondo - un reset generale per l’intera umanità - dipende da una vostra scelta? È questa la domanda da cui parte Reset - 5 minuti esatti prima della fine del mondo, lo spettacolo teatrale scritto da Gianni Zichichi e interpretato da Giorgia Casiglia ed Elena Pistillo (che ne firma anche la regia), in scena sul palcoscenico del Circolo Arci Fontarò (largo Lituania 10, già via Danimarca 50/D) sabato 4 dicembre alle 21.

In un’ora e trenta minuti, Reset racconta la storia di Giorgia, una ragazza come tante, dall’animo buono, volenterosa e gentile, per certi versi buffa. La sua vita, già molto complessa sul lavoro e nelle relazioni interpersonali, viene ulteriormente segnata dagli effetti della pandemia. Grazie al suo atteggiamento positivo e fiducioso, nulla riesce però a scalfirla veramente, finché una mattina un "fulmine a ciel sereno" non la costringerà ad una scelta che influirà sulla sua vita e sull’intera umanità.

Reset è una rappresentazione teatrale che, in maniera divertente e leggera, invita a riflettere sui valori della nostra società, sul mondo che ci circonda, anche e soprattutto alla luce delle esperienze di quarantene, lockdown e isolamenti vissute nell’ultimo anno e mezzo. Reset va in scena al Circolo Arci Fontarò nell’ambito della programmazione teatrale promossa dall’associazione Rock10elode.

L’ingresso costa 7 euro ed è riservato ai possessori di tessera Arci. Per chi non fosse tesserato, sarà possibile associarsi al costo di 5 euro al botteghino del teatro, ricevendo una tessera valida in tutti i circoli Arci d’Italia fino al 30 settembre 2022. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può mandare un’e-mail all’indirizzo fontaro.arci@fontaro.it.