Al Teatro Jolly "Rapina a mani smaltate": lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo

Al Teatro Jolly di Palermo, dal 28 aprile al 14 maggio, va in scena “Rapina a mani smaltate”. La disperazione e i danni economici provocati dalla pandemia costringono tre donne a improvvisarsi ladre e a organizzare una rapina ai danni di una banca, dove due poveri impiegati vengono assaliti dalla paura.

L'intervento della polizia riuscirà a risolvere la situazione? Tra gag, equivoci e situazioni esilaranti sul palco viene riproposto uno spaccato della realtà odierna. Una commedia in due atti di Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo, in chiave comica, in cui ci si interroga sulla motivazione che porta a gesti disperati e spesso irreparabili.

In scena con Ponte, questa volta anche in veste di regista, Clelia Cucco, Tiziana Martilotti, Rossella Leone, Iaia Corcione, Roberto Spicuzza e Mattia Macaluso. Le scene sono di Vittorio Ienna, le luci di Francesco Piscopo e la fonica è a cura di Rino Carnovale. Orari: venerdì ore 21.15; sabato ore 17.00 e ore 21.15, domenica ore 17.30. Costo del biglietto: 18 euro (intero); 16 euro (ridotto).