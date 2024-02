Debutta al Teatro Biondo "I ragazzi irresistibili", lo spettacolo con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono i protagonisti de I ragazzi irresistibili di Neil Simon, nella nuova edizione tradotta da Masolino D’Amico e messa in scena da Massimo Popolizio, che debutta nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo venerdì 1 marzo alle ore 21.00.

Coprodotto dal Teatro Biondo insieme a Teatro de Gli Incamminati e Compagnia Orsini in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano, lo spettacolo vede in scena, al fianco dei due protagonisti, che interpretano i ruoli di Al Lewis e Willy Clark, Flavio Francucci (Ben Silverman), Chiara Stoppa (Infermiera diplomata), Eros Pascale (Eddie), Emanuela Saccardi (Infermiera Emily); la voce del regista televisivo è quella di Massimo Popolizio. Le scene sono di Maurizio Balò, i costumi di Gianluca Sbicca, le luci di Carlo Pediani. Repliche fino al 10 marzo.

Ispirato alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, I ragazzi irresistibili (The Sunshine Boys) di Neil Simon, considerato uno dei maggiori commediografi del Novecento, debuttò per la prima volta a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin. I due protagonisti della commedia sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la vita diventando famosi come “I ragazzi irresistibili”. Dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi per una sola sera, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che vuole celebrare la storia del loro glorioso varietà.

I due attori cercano di ricucire il rapporto, mettendo da parte le divergenze e gli attriti che li avevano portati alla separazione. Ma i contrasti, le idiosincrasie e le incompatibilità di carattere, accentuati dall’età, si ripresentano durante le prove, dando vita a un crescendo di gag intrise tanto di comicità quanto di profonda malinconia.

Umberto Orsini e Franco Branciaroli, nella loro maturità teatrale, si ritrovano insieme per ridare vita a una straordinaria commedia, che vanta numerose edizioni di successo, tra cui il film di Herbert Ross interpretato da Walter Matthau e George Burns. I ragazzi irresistibili è un omaggio al teatro e al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie. Il regista Massimo Popolizio ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada con i quali ha condiviso tante esperienze tra le più intense e significative del teatro dei nostri tempi.

Calendario delle rappresentazioni