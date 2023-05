Al Teatro Grifeo di Petralia Sottana lo spettacolo "Mari" di Tino Caspanello

Prosegue a Petralia Sottana presso il Teatro Grifeo (corso Paolo Agliata 108), la rassegna teatrale "Radici. Primo movimento La Terra!" Il prossimo appuntamento il programma è venerdì 12 maggio alle ore 21.15 con "Mari", scritto e diretto da Tino Caspanello. Protagonisti in scena Cinzia Muscolino e Tino Caspanello.

Questo spettacolo quest’anno celebra il ventesimo anno di repliche non solo in Italia, ma anche in diversi Paesi esteri, ricevendo numerosi riconoscimenti. La rassegna è organizzata dal Latitudini - Rete siciliana di drammaturgia contemporanea, con la Direzione Artistica di Santi Cicardo e organizzazione a cura di Grifeo Eventi e Officine Teatrali quintArmata.

Presentazione spettacolo: un uomo e una donna, il mare; una lingua, quella siciliana, che non permette di esprimere tutte le profondità di un sentire, una lingua fatta di necessità quotidiane, che possiede solo il presente, dilatato nel testo sulla linea che separa mare e terra, su questo limite mutevole che attrae l’uno e respinge l’altra.

“Mari” è quasi una partitura musicale nella struttura e nel suono delle parole accompagnate dal lento ritmo di un calmo mare notturno. Quante volte in riva al mare abbiamo parlato di Dio e del mondo, o del nostro pane quotidiano. E accade che l’uomo e la donna si parlano, non lo fanno quasi mai, e si sorprendono del loro parlare e anche del loro cantare insieme a quelle materie che solo se le conosci bene ti aiutano ad amare, anche senza la necessità di dirlo.

E’ proprio per scoprire di quale materia siamo fatti che l’uomo invita la compagna a toccare il mare, quell’acqua scura che fa orrore e affascina allo stesso tempo, quell’elemento che ha permesso loro di parlarsi. E quando la donna, arrivata là apparentemente per caso, comincia ad avvicinarsi all’uomo che ama e che se ne sta solo a pensare sulla spiaggia, ecco che i due sciolgono finalmente i nodi che nessuna lingua potrà mai sciogliere, in parole che nessun suono potrà mai restituirci.