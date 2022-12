"Quel genio di Leonardo", lo spettacolo di Ivano Cugia sul palco del Teatro Libero

Domenica 11 dicembre alle 17, per Isola di teatro, il cartellone del Teatro Libero di Palermo per bambini e famiglie, in scena Quel genio di Leonardo, spettacolo di Ivano Cugia con Tiziana Martucci, Daniele Pettinau e Giovanni Trudu, una produzione Teatro Akròama - Cagliari. Uno spettacolo che darà modo, in maniera divertente ed alternativa, di far conoscere anche ai più giovani la straordinaria figura di Leonardo.

Chi è un genio? È una persona di straordinaria intelligenza. Leonardo da Vinci non fu semplicemente un genio: fu il Genio. Pittore, scultore, architetto, matematico, ingegnere, astronomo, fisico, naturalista, chimico, musicista: i suoi interessi - in un’epoca che vedeva l’invenzione della stampa, la scoperta del Nuovo Mondo, la "rinascita" delle arti, "l’uomo al centro dell’universo" - spaziarono quasi in ogni direzione, come un vero uomo del Rinascimento. Non voleva solo rappresentare il mondo, ma comprenderne i fenomeni, sperimentandoli e interpretandoli con l’ausilio di una grande capacità analitica e di conoscenze geometriche e matematiche ben fondate. Biglietti da 8 (under 18 e operatori teatrali) a 12 euro.