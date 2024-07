Alla Città dei Ragazzi in scena con Mimmo Cuticchio l’arte del "cunto"

Un sabato pomeriggio speciale, quello del 6 luglio, alla Città dei Ragazzi. Nel verde del parco con le meraviglie del Marvuglia, il puparo, oprante e cuntista Mimmo Cuticchio, alle 17,30, racconterà la storia di Santa Rosalia e lo farà, confrontandosi con la tradizione del "cunto" in modo innovativo.

"Sarà un 'cunto' sperimentale – dice Mimmo Cuticchio –. Per la prima volta andrò oltre la parola, portando in scena la grazia speciale dei pupi che, quando si muovono, sembra che danzino. Il 'cunto' alla Città dei Ragazzi è, infatti, l’ultimo atto di un laboratorio che ho voluto dedicare alle persone comuni, a quanti avessero voglia di conoscere da vicino i pupi e la tradizione del 'cunto'".

La messa in scena sarà giocata sulle tecniche dell’improvvisazione e metterà a frutto il laboratorio sulla manovra che per tre ore al giorno, per quattro pomeriggi di fila, ha impegnato gli allievi. C’è chi è arrivato spinto dalla curiosità, chi dal bisogno di riappropriarsi delle proprie radici e chi, amando la danza, perché è rimasto colpito dagli scontri tra i paladini che più che battaglie, sembrano veri e propri balletti. "Spero sia stato, per tutti loro, un bel viaggio", continua Cuticchio.

Tra tradizione e contemporaneità

"La mia Rosalia – dice Cuticchio – è come acqua fresca che scorre nel fiume della tradizione di altre quattro sante: Agata, Cristina, Ninfa e Oliva, le antiche patrone di Palermo; una città dove gli uomini, se vogliono salvarsi, devono rivolgersi alle donne. Rosalia, poi, è una donna straordinaria che riesce a debellare la peste, mettendo insieme curia e senato; potere religioso e potere terreno d’accordo per il bene comune. All’uomo che ritrova le sue ossa a Monte Pellegrino, la Santuzza raccomanda di dire dove si trovano i suoi resti mortali al cardinale Doria e al senato… Ecco, in un mondo ancora dilaniato dalle guerre, il suo invito alla cooperazione, a mettersi d’accordo, è molto attuale".