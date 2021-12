Pupazzi, quando i disegni di una bambina vanno a teatro: lo spettacolo al Lux

Sabato 18 dicembre ore 16.15 al Cineteatro Lux di Palermo, via F. P. Di Blasi, 25/27, si torna a teatro per i più piccoli. La compagnia Meraviglioso torna in scena con il nuovo ed inedito spettacolo teatrale per bambini dal titolo "Pupazzi".

Pupazzi è la storia di una dolce bambina che durante i suoi pomeriggi inizia a disegnare, i suoi disegni diventano una confortevole compagnia, finché un giorno questi si materializzano: un super eroe, un dolce orso di peluche, una bambola e la dolce Dorothy del Mago di Oz. Con il loro aiuto Anna riuscirà anche a trascinare il suo papà e nel suo mondo di giochi realizzerà il suo sogno: avere un fratellino.

Pupazzi è uno spettacolo divertente, spensierato che non manca di un messaggio importante come quello della famiglia come luogo di protezione e di serenità. Con dei personaggi un po' comici e molto divertenti, i piccoli spettatori sapranno divertirsi e immedesimarsi nella storia. Testi e regia di Orazio Bottiglieri. Intero: 8 euro, 6 euro.