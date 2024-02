I Promessi Sposi, opera moderna: al Golden lo spettacolo della compagnia teatrale Ananche

La compagnia teatrale Ananche è lieta di presentare lo spettacolo "I Promessi Sposi" opera moderna. Si tratta di un riadattamento in chiave musicale della celeberrima opera di Alessandro Manzoni. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Golden di Palermo il 21 maggio alle ore 21:30. Per info scrivere a ananche.amatori@hotmail.com.