Al Teatro Biondo va in scena "Press Card", lo spettacolo dedicato a Maria Grazia Cutuli

Debutta giovedì 2 maggio alle ore 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Press Card, un progetto speciale sul tema del giornalismo curato e interpretato da Valeria Contadino. Press Card, scritto da Gaetano Savatteri e Luana Rondinelli e prodotto dal Teatro Stabile di Catania, è un omaggio a Maria Grazia Cutuli, la giornalista catanese assassinata in Afghanistan mentre svolgeva il suo lavoro come inviata del “Corriere della Sera”. Lo spettacolo ricostruisce alcuni momenti importanti della sua vita fino a quel tragico agguato sulla strada per Kabul. Le scene e i costumi sono di Vincenzo La Mendola, le luci e il video di Gaetano La Mela, le musiche di Fabio Abate. Repliche fino a domenica 5 maggio.

"Maria Grazia Cutuli è stata una donna libera, coraggiosa - afferma Valeria Contadino - che si era conquistata uno spazio in un ambito tipicamente maschile. Maria Grazia voleva “esserci”, voleva raccontare di donne e bambini, voleva stare tra gli ultimi, i diseredati, le vittime della guerra. Attraverso questo spettacolo ho imparato a conoscerla più da vicino, mi ha fatto capire l’importanza e il rispetto per il lavoro, ma anche il desidero di perseguire i propri obiettivi senza mai tralasciare l’aspetto umano. Bisogna seguire la propria passione fino in fondo, sempre alla ricerca di una nuova meta. Andare sui posti dove accadevano i fatti era per Maria Grazia l’unico modo per guardare la verità con i propri occhi. Con questo spettacolo riviviamo i suoi viaggi, le testimonianze, il suo modo di entrare in empatia con la gente, la sua attenzione alla condizione femminile e la capacità di dar voce al mondo sommerso. Le memorie dei reporter sono istantanee che aiutano a ricostruire la storia, questa è la chiave dello spettacolo: l’importanza di ricordare; ricordare una donna rivoluzionaria, che ha lasciato un profondo segno nel giornalismo italiano".