Inaugura la rassegna di teatro contemporaneo FrancOpen: si parte con la coppia Rezza-Mastrella

Al via sabato 20 luglio FrancOpen, la nuova rassegna di Spazio Franco in collaborazione con Averna Spazio Open, e la curatela di Giuseppe Provinzano, che propone per la prima volta tre appuntamenti estivi en plein air, all’insegna dei diversi linguaggi del teatro contemporaneo: dall’arte alla performance, dall’umorismo al teatro di narrazione.

Un piccolo grande progetto a suo modo coraggioso, che darà una nuova veste all’Averna Spazio Open: una rassegna di teatro contemporaneo, totalmente autofinanziata, in uno spazio rinato e rigenerato grazie alla collaborazione tra gli enti che abitano i Cantieri Culturali alla Zisa, dove vige un modello di governance condivisa che permette molteplici visioni e progettualità diverse, come questa: FrancOpen fa uscire dallo Spazio Franco il nostro sguardo ma sempre teso al contemporaneo, per abitare un nuovo spazio che con questi 3 appuntamenti coinvolge artisti nazionali di altissimo livello dando vita ad una proposta artistica di prestigio e assolutamente unica a Palermo! Un anno zero che pone le basi per una nuova prospettiva dell’ Averna Spazio Open e dei Cantieri Culturali alla Zisa! Se lo rifaremo lo capiremo solo alla fine ……

Il primo appuntamento sabato 20 luglio alle ore 21.30 è con Rezza-Mastrella, la coppia artistica più esplosiva e dissacrante della scena italiana, Leone d’oro alla carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia 2018. L’inimitabile duo artistico del teatro italiano approda a FrancOpen con Pitecus uno spettacolo che analizza il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni: laureati, sfaticati, giovani e disperati alla ricerca di un'occasione che ne accresca le tasche e la fama, vecchi in cerca di un’identità che li aiuti ad ammazzare il tempo prima che il tempo ammazzi loro, persone che tirano avanti una vita ormai abitudinaria, esseri che viaggiano per arricchire competenze culturali esteriori e superficiali. Pitecus si scaglia contro la cultura dell’assopimento e della quiescenza creativa, raccontando storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato.