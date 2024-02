Risate assicurate con "Pidocchi si nasce", in scena al Teatro Sant'Eugenio

Dal 17 febbraio al 3 marzo, nei giorni di sabato (ore 21) e domenica (ore 17,45) al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella va in scena la divertentissima ed inedita commedia “Pidocchi si nasce” che chiude la trilogia dei “Pidocchi”, dopo Pidocchi riusciti e Pidocchi scaduti. Sul palco vedremo Gino Carista, Caterina Salemi, Daniela Pupella, Leonardo Campanella e Rossella Leone, per la regia di Gino Carista che firma anche il testo insieme ad Antonio Di Stefano. Progetto luci: Alessandro Pupella; scene e costumi: teatro Sant’Eugenio; suono: Giuseppe Borruso.

Torna la famiglia Miloro che, ancora una volta, travolgerà il pubblico con le sue turbolenti vicissitudini quotidiane fatte di conflitti fra Carmelo (Gino Carista) e sua suocera (Caterina Salemi), mentre, la moglie Franca (Daniela Pupella) continuerà a sacrificarsi con l'assessore (Leonardo Campanella) per proteggere il posto fisso tanto agognato e che gli ha permesso di poter comprare la casa in viale Strasburgo. A condire il tutto, la figlia Gessica (Rossella Leone), che si è data alla danza dopo aver messo al mondo un Miloro Junior, di cui è sconosciuto il padre... come da tradizione familiare.