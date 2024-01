Nuovo appuntamento con "Isola di teatro", al Libero va in scena "Il piccolo violino" di Jean Claude Grumberg

Il 7 gennaio alle 17, per il cartellone dedicato alle famiglie “Isola di teatro” della 56esima stagione internazionale del Teatro Libero, in scena Il piccolo violino, spettacolo di Jean Claude Grumberg, traduzione e regia di Beno Mazzone, con Giada Costa, Giuseppe Vignieri e Nicolò Prestigiacomo, produzione Teatro Libero di Palermo. Lo spettacolo fa parte del progetto Grumberg che il Libero ha voluto dedicare all’autore francese per tutto il mese di gennaio.

Leo, artista e venditore ambulante, scopre il “segreto della felicità” per superare la solitudine di chi è costretto a fare un lavoro che lo porta sempre a viaggiare e lo regala a chi acquista qualcosa dal suo carretto pieno di ogni cianfrusaglia. Un giorno un cliente lo invita a conoscere Sarah, una ragazzina, nel piccolo Circo Universo dove lui stesso lavora sotto le grinfie del temibile direttore. Leo con Sarah, che scopre sordomuta, stabilisce un bel rapporto di padre, la educa e la sostiene, fino a quando... Un racconto sul coraggio, sulla generosità espressa dagli umili, che invita ad avere fiducia nella vita, nell’altro e nell’amore, nonostante le ingiustizie. Biglietti: intero 12 euro ridotto 8 euro. Prenotazioni via mail a info@teatroliberopalermo.it.

La locandina

7 gennaio 2024, ore 17

Dai 5 anni in sù

IL PICCOLO VIOLINO

di Jean Claude Grumberg

traduzione Beno Mazzone

regia Beno Mazzone

con Giada Costa, Giuseppe Vignieri e Nicolò Prestigiacomo

costumi Fanny Morena Raimondi

musiche Antonio Guida

luci Fiorenza Dado