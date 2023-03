La compagnia delle fiabe torna al Teatro Savio con "Il piccolo principe"

Sabato 4 e domenica 5 marzo alle ore 17:00 andrà in scena “Il Piccolo Principe” al Teatro Savio, spettacolo della stagione 2022/2023 della Compagnia delle Fiabe dedicata ai più piccoli, con la direzione artistica di Francesco Giacalone. Lo spettacolo sarà replicato nei giorni 11 e 12 marzo allo stesso orario. Uno spettacolo per tutti, per i bambini, per gli adulti e le famiglie. Una serata magica, un’avventura carica di emozioni.

Tra gli attori Nunzia Sposito, Marcello Rimi, Rosario Costanza e Antonio Sposito (che cura anche la regia). Le coreografie di Manuela di Martino e i costumi a cura di Concetta Cocuzza e Erina Mollica. La voce sarà quella di Aurora Giacalone, il corpo di ballo Otramanera Dance and Company. Luci, scene e regia a cura di Antonio Sposito.

Il piccolo principe inizia con l’incontro tra un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, e un bambino, un principe di un asteroide lontano chiamato B-612. Su questo asteroide vivono soltanto il bambino, tre vulcani e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama. La storia inizia con la richiesta di un disegno (il principe aveva bisogno di una pecora per farle divorare gli arbusti di baobab cresciuti sul suo pianeta) e con il racconto del piccolo principe che spiega al pilota che ha conosciuto diversi personaggi strani viaggiando nello spazio. Il protagonista incontra personaggi su diversi pianeti.

Tramite questo viaggio attraverso i luoghi e le persone, il piccolo principe, che altri non è che un bambino, entra in contatto col mondo degli adulti, e si stupisce della complessità e dell’artificiosità di meccanismi e atteggiamenti tipici "dei grandi". Gli incontri tra il bambino e questi strani personaggi sono in realtà delle allegorie, spesso espresse tramite stereotipi, della società moderna e contemporanea. Un viaggio fantastico, sì, ma che ci conduce nel cuore del mondo reale.