Spettacolo al Re Mida casa cultura, Eduardo Saitta porta in scena "Il piacere è tutto mio"

Al Re Mida Casa Cultura, in via Angelitti 32, domenica 13 febbraio alle ore 17.45 va in scena il nuovo spettacolo di Eduardo Saitta dal titolo "Il piacere è tutto mio" che debutta a Palermo, dopo diversi teatri siciliani.

L'artista reduce dai successi televisivi di Insieme su Antenna Sicilia, racconta con il suo tipico accento catanese, la vita del siciliano medio, che arrampicandosi sugli specchi sbarca il lunario.

La riapertura delle sale teatrali a pieno regime segna un momento storico importante, la cosiddetta "ripartenza" e Eduardo Saitta ne "Il piacere è tutto mio" racconta alla sua maniera come il siciliano ha vissuto questi ultimi due anni.

Uno spettacolo che gira ai massimi livelli della comicità che, passando anche per qualche immagine raccolta in giro per la nostra bella isola, coinvolgerà il pubblico ininterrottamente per 90 minuti. Ingresso 10 euro.