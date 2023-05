"Vorrei incontrarti fra 30 anni", la nuova commedia dei Pezzi di Nerd al Teatro Agricantus

Una commedia surreale costruita sulla comicità del paradosso. Sull'onda del successo riscontrato la scorsa stagione tornano in scena al Teatro Agricantus di Palermo da giovedì 18 a domenica 21 maggio (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18) i Pezzi di Nerd, quattro giovani attori uniti dall’amore per il palcoscenico e dalla voglia di dar vita a nuove storie, per l'occasione ridotti a tre elementi (Mirko Cannella, Jey Libertino e Michele Iovane), debuttano a Palermo con il nuovissimo “Vorrei incontrarti fra 30 anni” di cui firma la regia Danilo De Santis.

Dopo 30 anni Gianvito ritorna a casa e si rende conto di avere la stessa età di suo figlio Camillo. Gianvito infatti nel 1993 si era sottoposto alla criogenesi, l'ibernazione umana, tornando alla vita 30 anni dopo. Al suo risveglio si ritrova in una società completamente diversa da quella a cui era abituato a vivere e, grazie all’aiuto di un amico di suo figlio Camillo, Cosimo, cercherà di riconquistare la fiducia di quel bambino ormai diventato uomo, convinto che il padre 30 anni prima abbia abbandonato lui e la madre per scappare probabilmente con un’altra donna. Con Mirko Cannella, Jey Libertino e Michele Iovane. Regia Danilo De Santis; voce fuori campo Marta Filippi; consulenza testi e musiche trap Stefano Dori; sound designer Claudio Coco.