Davide La Rosa al Teatro Agricantus per "Comici da legare": lo spettacolo

Al Teatro Agricantus di Palermo per la rassegna “Comici da legare” che propone gli spettacoli degli artisti provenienti dal Laboratorio della risata Comic 90100 organizzato da Tramp Management, martedì 27 febbraio debutta l'attore, autore e showman palermitano Davide La Rosa, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma “Sarabanda” (nell'edizione condotta da Enrico Papi alla fine degli Anni 90) e più recentemente per la sua partecipazione a “Sicilia Cabaret” con il personaggio di Marcolino.

Davide La Rosa dopo aver vissuto per molti anni a Roma debutta nella sua città natale con “Tristemente comico” spettacolo che ripercorre i suoi 25 anni di carriera raccontati secondo un unico filo conduttore, quello della risata, trasformando eventi realmente tristi e qualche volta persino drammatici, partendo dall'assunto che “un giorno senza sorriso è un giorno perso”. In poco più di un'ora e mezza Davide La Rosa farà sfoggio delle sue riflessioni comiche dimostrando che tutto può essere “tristemente comico”.