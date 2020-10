Palermo pop '70, al Teatro Sant'Eugenio lo spettacolo che racconta gli esordi di una città

Venerdì 30 ottobre e giovedì 5 novembre al Teatro Sant’Eugenio di Piazza Europa a Palermo due serate per raccontare la Palermo degli anni ’70. Non un ricordo nostalgico ma un ricordo con la consapevolezza di aver fatto tantissimo ed aver dato tantissimo. Gli esordi di attori, pittori, ballerini, musicisti, calciatori e giornalisti che sono la storia di questa nostra straordinaria città. Palermo ’70 è un talk con tanti ospiti che racconteranno i loro esordi, gli aneddoti più divertenti, la loro vita. Ingresso gratuito con prenotazione via mail all’indirizzo 70prenotazioni@libero.it fino ad esaurimento posti. Inizio spettacolo ore 21,30.