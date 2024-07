Omaggio del Teatro Biondo a Margherita Hack: nel Parco Villa Tasca debutta Osservatorio 

Nell’ambito della stagione estiva del Teatro Biondo, debutta in prima nazionale, martedì 9 luglio alle ore 21. nel Parco Villa Tasca, lo spettacolo "Osservatorio", omaggio a Margherita Hack, di e con Alice Spisa.

Maria Chiara Pederzini collabora alla realizzazione dello spettacolo, che si avvale della consulenza scientifica di Giulia Bellentani, mentre il compositore milanese Soloviev è autore delle musiche. Replica mercoledì 10 alla stessa ora.

Tra le brume di un paesaggio lunare, che è anche la sala prove di un teatro, Alice Spisa evoca lo spirito di una figura chiave del ’900 italiano, Margherita Hack, astrofisica e personaggio mediatico, anticonformista e attivista. «Ci confrontiamo – spiega l’autrice e interprete – con la sua influenza e con la generazione dei nostri genitori, figli di un’epoca pre-digitale e idealista. Allo stesso tempo riflettiamo sul senso dello stare sulla scena».

Tra teatro, scienza e storia, emerge il ricordo vivido e malinconico di una gioventù fatta di corse scatenate e nottate passate a guardare le stelle, dialogando con l’immagine pubblica della scienziata in un incontro-scontro tra attrice e personaggio.

In questa “serata d’onore” l’attrice elabora drammaturgicamente testi tratti da saggi, interviste e scritti della scienziata e ci regala un inno politico alla libertà di pensiero e alla scienza come antidoto al dilagare dell’ignoranza e della violenza.



Gli spettacoli saranno preceduti, alle ore 19, dagli Aperitivi letterari: martedì 9 Erica Donzella presenterà il suo romanzo Come acqua comanda (edizioni Kalós), del quale Gaia Bevilacqua e Brenda Liotta, coordinate da Giuseppe Bongiorno leggeranno alcuni estratti; mercoledì 10 l’attore e regista Ninni Bruschetta parlerà del suo La scuola del silenzio (HarperCollins Italia), di cui Marcello Rimi leggerà alcuni brani con il coordinamento di Angelo Grasso. Gli incontri saranno coordinati da Alessio Arena, direttore scientifico del Parco Villa Tasca.