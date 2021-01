Dalla Sicilia a Dachau, l'opera dei pupi va in streaming per il giorno della memoria

Anche il Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, partecipa alla Giorno della Memoria. E lo fa mettendo in scena, in diretta streaming sulla propria pagina Facebook, mercoledì 27 gennaio alle 17, lo spettacolo di opra dei pupi.

Dalla Sicilia a Dachau, della Compagnia Marionettistica popolare siciliana. Verrà narrata la storia di Calogero Marrone, un siciliano di Favara, deportato nel campo di concentramento di Dachau in Germania. Uno Schindler siciliano, Marrone, che a Varese, durante il fascismo, falsificava i documenti d'identità degli ebrei e dei perseguitati politici per favorirne la fuga e la salvezza. Una fiaba non a lieto fine: denunciato da un delatore, Calogero Marrone - a cui in seguito è stata conferita l'onorificenza di "Giusto tra le Nazioni" - morì nel campo di sterminio nazista di Dachau nel febbraio del '45.