Teatro Biondo, gli spettacoli continuano online: anteprima streaming del Misantropo

In attesa di poterlo presentare al pubblico, Il Misantropo di Molière, nella messa in scena di Fabrizio Falco, sarà presentato in anteprima streaming con alcuni estratti dalla prova generale, domenica 22 novembre, dalle ore 18, sul canale YouTube del Teatro Biondo. Saranno disponibili alcuni momenti dello spettacolo prodotto dal Biondo e interpretato dalla giovane compagnia diretta da Falco e composta da nove giovani attori siciliani e non: Davide Cirri, Claudio Pellegrini, Alice Canzonieri, Rita Debora Iannotta, Doriana Costanzo, Giovanni Arezzo, Luca Carbone e Costantino Buttitta.

A partire da un classico della letteratura teatrale barocca, che nel corso della storia si è proposto come un’inesauribile fonte di chiavi di lettura, aprendo a un numero infinito di interpretazioni, Fabrizio Falco, mira a utilizzare il gioco di specchi proposto da Molière per invitare a riflettere sul senso e sul valore estetico e morale di cui la società odierna si trova vittima e artefice.

Proseguiranno anche questa settimana gli appuntamenti di #OfficinaTeatro, programmazione online del Teatro Biondo dedicata al dietro le quinte dei laboratori della Scuola di Teatro, realizzata da quest’anno in collaborazione con l’Università di Palermo. Venerdì 20 novembre, alle 16.30, sulla pagina Facebook del Biondo, Fabrizio Falco e Davide Cirri, tutor della Scuola, apriranno al pubblico la lezione introduttiva di un articolato programma che condurrà gli allievi al saggio di fine anno. I due autori proporranno agli studenti i testi di Bulgakov La vita del Signor de Molière e La cabala dei bigotti.

"Cercheremo di lavorare con i ragazzi sul mondo di Molière dal punto di vista di Bulgakov - dicono Falco e Cirri -. Abbiamo pensato un progetto che coinvolge tutti i mestieri della nostra scuola: i drammaturghi costruiranno, sulla base di materiali da noi proposti, il testo dello spettacolo; gli allievi registi ci affiancheranno nella realizzazione dello spettacolo, mentre gli allievi attori reciteranno nei vari ruoli, partecipando anche loro alla drammaturgia, ma da un punto di vista attivo, interno e partecipativo".