"All'ombra del cuore", all'auditorium Marcello Puglisi lo spettacolo di Liliana Sansone

Da non perdere lo spettacolo teatrale intitolato “All’ombra del cuore” diretto dalla scrittrice e interprete Liliana Sansone, che andrà in scena il 9 marzo alle ore 20.30 a Palermo presso l’Auditorium Ass. Marcello Puglisi, Piazza San Marino 2 (zona Viale Francia).

Emozioni e la forza evocativa, sguardo rivolto al nostro passato per raccontarci chi siamo, il nostro valore e la nostra ricchezza, Liliana Sansone è tornata sul palco per questo, per ricordarci che siamo un popolo di passione, di cultura e di “cuore”. I musicisti Ferdinando Moncada (alla chitarra), Giuseppe Lanza (all’armonica) e Davide Spina (alla batteria) accompagneranno la narrazione dell’autrice con la partecipazione del gruppo di Danza del Diamante di Federica Aluzzo dell’Associazione InOltrArti e con le vivaci immagini della pittrice Gabriella Lupinacci.

La Sansone, che annovera diverse collaborazioni artistiche, tra cui nel 2016 la partecipazione allo spettacolo “Straniero? No, fanciullo” al Teatro Biondo, si è distinta nella composizione e rappresentazione di opere volte al risveglio delle coscienze umane: nel 2016 con “Dialettevole”, nel 2017 con “La scuola di…”, nel 2018 per la rassegna “Versi e cunti di menzannotti” con “L’acqua e il fuoco”, “Fimmina di cori e d’amuri” e “Il centro del mondo” (Castello La Grua Talamanca di Carini).

Il suo ultimo spettacolo, “Il viaggio, il sogno”, risale al 2019 in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” presso Villa Niscemi, poco prima che il lockdown chiudesse teatri e manifestazioni artistico-culturali.