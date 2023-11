Con Moschella e Mulè si torna a ridere al Sant'Eugenio: in scena "Nudi sul terrazzo"

Dopo il successo della prima commedia in cartellone “Fiat voluntas dei”, prosegue la Stagione 2023-2024 del teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella con un nuovo appuntamento “Nudi sul terrazzo”, anch’essa una commedia molto divertente con Moschella e Mulè e scritta da Giuseppe Moschella e Roberto Pizzo. In scena: Giuseppe Moschella, Emanuela Mulè, Iaia Corcione, Massimiliano Sciascia e Sonia Hamza. Le date da segnare in agenda sono sabato 2 e domenica 3 dicembre, e nel week end successivo, sabato 9 e domenica 10 dicembre (gli spettacoli nei giorni di sabato avranno inizio alle ore 21, mentre la domenica alle ore 18).

Soggetto e regia di Giuseppe Moschella; assistente alla regia, Elisabetta Loria; movimenti coreografici, Iaia Corcione; progetto luci, Alessandro Pupella; suono, Giuseppe Borruso; costumi, Mo Muu. Nudi sul terrazzo è una commedia divertente, leggera e intrigante. C’è un famoso detto che recita: “l’amore non è bello se non è litigarello”. Ma, se in una coppia, c’è una Lei “affetta” da una gelosia cronica ed irrazionale, ed un Lui completamente immerso nel lavoro e con la testa tra le nuvole, allora, questo “amore litigarello” rischia di trasformarsi in una gran confusione. Poi, se a tutto ciò si aggiunge anche una suocera impicciona e diabolica, un operaio marpione e dalla battuta sempre pronta, e un’assistente sexy con velleità artistiche, possiamo già dire che la commedia è fatta, e le risate sono assicurate tra lui, lei, l’altra, quell’altro, e pure la suocera.