"Non ti sento", la commedia brillante in due tempi di Mirella Di Giovanni al Teatro Jolly

“Non ti sento” è una commedia brillante in due tempi di Mirella Di Giovanni, in scena al Teatro Jolly di Palermo dal 24 marzo al 2 aprile. L’autrice, già nelle prime scene della commedia, invita gli spettatori a chiedersi quanto può essere affidabile una relazione nata presso un sito di incontri.

Protagonista Giovanni Nanfa che cura anche la regia: “Questa commedia - dice Nanfa - è un ottimo deterrente per tutti i poveri illusi che sperano di trovare in rete l’anima gemella”. Lo scoprirà il malcapitato Arturo (Giovanni Nanfa) che convive con un’ambigua ex infermiera, Marisa (Mirella Di Giovanni) e con il figlio Simone (Claudio Petrì) da poco assunto in polizia.

L’intreccio gira attorno ad un mal d’orecchio che sfocia in una sordità temporanea di Arturo, costretto a subire le attenzioni poco raccomandabili del sedicente otorino Leonardo (Roberto Spicuzza) e di una assicuratrice, Matilde (Rosalba Bologna). Al di là dei godibili equivoci che può suscitare la sordità del protagonista, la trama diventa via via più intrigante perché la pièce teatrale assume sempre di più le connotazioni di una commedia con sfumature “crime”, ricca di colpi di scena fino alla fine.

La regia ha potuto contare sulla poliedricità degli attori che mettono in campo la loro ampia esperienza per dare vita ad un gioco teatrale vivace e mai ripetitivo. Gli spettatori sono particolarmente coinvolti nel reperire tutti gli indizi seminati qua e là e a “collaborare” alla soluzione del giallo. Le scene sono curate da Vittorio Ienna.