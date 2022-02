"Non c'è problema" con Giovanni Nanfa: si torna sul palco con lo spettacolo al Teatro Jolly

Ignorare il passato del partner è sempre una scelta giusta? Spesso rappresenta un compromesso che garantisce gli equilibri del rapporto di coppia. E che succederebbe se, per una serie di coincidenze, quel passato dovesse ripresentarsi? Se volete scoprirlo allora non potete perdervi “Non c’è problema”, in scena al Teatro Jolly dal 18 al 27 febbraio.

La commedia brillante in due tempi, scritta e diretta da Giovanni Nanfa, prende le mosse proprio da una relazione amorosa che si trova a fare i conti con il passato. Il problema si presenta al protagonista, il dottor Cristallo, commercialista affermato, che si vede costretto ad affrontare questo viaggio a ritroso verso le esperienze passate della moglie.

La premessa potrebbe far pensare a un dramma, ma non è così perché i due coniugi sono Giovanni Nanfa e Mary Cipolla, coppia collaudatissima che riesce a trasformare la convivenza familiare in un turbinio di situazioni esilaranti. La figlia (Roberta Lacca), laureata in ittiologia, disoccupata e senza un fidanzato, si ritrova nel mezzo del fuoco incrociato delle incompatibilità tra i genitori e cerca di gestire i conflitti quotidiani con pazienza.

All’interno di questo equilibrio routinario compaiono la tirocinante Gabriella (Iaia Corcione) e il dottor Cucinella, (Claudio Petrì), destinati a compromettere la serenità del protagonista che dà vita ad una serie di gag irresistibili. “Non c’è problema” replicherà al Teatro Jolly, dal 18 al 27 febbraio, il venerdì alle 21.15, il sabato alle 17.00 e alle 21.15, la domenica alle 17. Il costo del biglietto intero è di 18 euro, ridotto 16 euro.