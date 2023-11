"Noi siamo invece", al Teatro Libero ecco lo spettacolo di Angelica Bifano

Dal 9 all’11 novembre alle 21.15, per la 56esima stagione internazionale del Teatro Libero in scena Noi siamo invece, spettacolo di Angelica Bifano con Angelica Bifano e Jacopo Bottani, nella coproduzione Teatro Libero di Palermo e Interno5 Napoli.

Lara sta per compiere diciotto anni, vive in Cilento con i suoi genitori ed è figlia unica. Al supermercato, conosce Beppe, un ragazzo di qualche anno più grande. I due si piacciono, lui la conquista, si mettono assieme. Parallelamente scorre la vicenda dei genitori di Lara, un Padre e una Madre incapaci di ascoltarsi, di parlarsi, di capirsi.

Il tempo passa, Lara va a vivere con Beppe, ma quanto può durare un amore se si viene da una famiglia dove l’amore felice non è mai stato insegnato? "Noi siamo invece" è un’indagine sul tema della separazione, sia come atto mancato che come tappa sofferta, la storia di due coppie e due generazioni che si sovrappongono, confrontandosi con la medesima necessità di parlare per comprendersi. Almeno fino al momento in cui la vita, col precipitare degli eventi, non sbaraglia le carte, chiamando ad una scelta.