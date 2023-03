Al Teatro Sant'Eugenio va in scena la commedia "Noi inquilini"

Dopo il successo nei due precedenti week end di “Spose consumate”, prosegue la stagione 2022/2023 al Teatro Sant’Eugenio di Palermo - direzione artistica Pupella, con un divertentissimo spettacolo dal titolo “Noi Inquilini” che vede protagonisti il duo comico formato da Chris Clun e Simone Riccobono, scritto da Chris Clun, Simone Riccobono ed Ernesto Maria Ponte, per la regia di Ernesto Maria Ponte. L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 marzo rispettivamente alle ore 21:00 e alle ore 17:45.

Chris, reduce da una relazione di ben 12 anni e appena conclusa, decide di chiedere ospitalità ad un amico di vecchia data, Simone. I due non si vedono da diverso tempo, e proprio per questa ragione, Simone mostra delle perplessità non potendosi capacitare del perché, colui che pensava fosse il suo migliore amico, sia sparito dalla sua vita per tutti questi anni; nonostante ciò, decide comunque di ospitarlo a casa sua con il patto di fermarsi solo una settimana.

La convivenza tra i due non sarà facile, poiché, la presenza di Chris sconvolgerà letteralmente la quotidianità di Simone, abituato al silenzio e al relax. Questi nervosismi causeranno tra i due protagonisti continui scontri sia sui problemi attuali che, inevitabilmente, su quelli del passato. Tra Chris e Simone ritornerà comunque quel dialogo che mancava da sin troppo tempo, e grazie a questi confronti, riusciranno a tirar fuori vecchi risentimenti ma anche segreti nascosti. Ma, lo strappo causato anni prima, potrà essere ricucito?