Cabaret al Teatro Al Massimo, in scena Nino Frassica con la Los Plaggers Band

L'artista poliedrico siciliano Nino Frassica sarà protagonista con la Los Plaggers Band del concerto cabaret che andrà in scena dal 21 al 28 maggio prossimo al teatro "Al Massimo" di Palermo. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale che trascinerà il pubblico in un'atmosfera di grande festa di memoria musicale, con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Nino Frassica sarà accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio e vedrà protagonisti oltre a Frassica, anche Ivano Girolamo, al piano e voce, e ancora Natale Pagano alle tastiere, Umberto Bonasera, alla chitarra, Fabrizio Torrisi al sax, Eugenio Genovese al basso e Paolo Bonasera alla batteria. Protagonista sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti.

Il debutto è previsto venerdì 20 maggio, alle 21.15, si replica poi sabato 21 alle 17.15 e alle 21.15, e poi domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 alle 17.15, mentre venerdì 27 alle 21.15, e si chiude sabato con il doppio spettacolo, previsto alle 17.15 e alle 21.15. Il costo dei biglietti è di 40 euro per il primo settore sala, 35 euro per il secondo settore sala e per galleria e palchi e di 30 euro ridotto per galleria e palchi.