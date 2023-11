"N.E.R.D.s Sintomi", sul palco del Teatro Libero la commedia nera e irresponsabile

Il 30 novembre, 1 e 2 dicembre alle 21.15 al Teatro Libero di Palermo in scena N.E.R.D.s Sintomi, una produzione Teatro dei Filodrammatici di Milano, testo e regia Bruno Fornasari, con con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso.

N.E.R.D. in medicina è l’acronimo che indica il reflusso non erosivo, un classico bruciore di stomaco fastidioso ma apparentemente innocuo. Siamo in un agriturismo, ecco una famiglia tradizionale: Padre, Madre e quattro figli maschi. È il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli Nico, Enri, Robi e Dani, insieme ad altri parenti e conoscenti, si ritrovano qui per festeggiare. L’idea è quella che tutto sia perfetto. È solo mezzogiorno e tutto sembra andare per il meglio quando l’arrivo di un’ospite indesiderata rompe la calma apparente.

Si tratta di Laura, una donna divorziata con figli, l’ultima persona che la Madre avrebbe voluto vedere. Enri ne è sempre stato innamorato, Nico ha appena avuto con lei una storia clandestina. A prima vista si direbbe che gli altri due fratelli Robi e Dani siano estranei a qualunque triangolo amoroso, ma fin da subito le apparenze - in questa micro comunità fatta di egoismi e tanti silenzi - sono bombe inesplose pronte a detonare alla minima scintilla...

N.E.R.D.s - Sintomi è una commedia nera, provocatoria e irresponsabile, che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia.