Al Teatro Agricantus arriva "Nerdflix", zapping tra le esilaranti parodie dei Pezzi di Nerd

Al Teatro Agricantus di Palermo è ancora tempo di grandi risate, questa volta con uno spettacolo nato durante i mesi di lockdown dalla creatività di quattro under 35 che hanno fatto innamorare prima il pubblico on-line e poi il pubblico delle sale teatrali, quello che loro stessi definirebbero “on-live”. Nei fine settimana dal 19 al 29 maggio (solo giovedì 19, venerdì e sabato alle ore 21; domenica alle ore 18) saranno ospiti del teatro diretto da Vito Meccio I pezzi di Nerd - gruppo formato da Nicolò Innocenzi, Michele Iovane, Mirko Cannella e Jey Libertino - con il loro “Nerdfix”.

Nell’epoca delle piattaforme digitali che inchiodano il pubblico sul divani di casa ecco che I Pezzi di nerd danno vita a uno spettacolo che mette insieme la comicità italiana - in salsa 4.0 - la più classica delle parodie e quel pizzico di genialità che di certo non guasta.

Con “Nerdfix” condurranno il pubblico alla scoperta della cultura pop giovanile, un viaggio esilarante tra trailer improbabili, parodie delle serie tv più gettonate e sagaci riferimenti alle più note piattaforme in commercio. Lo spettacolo è costruito come uno “zapping” teatrale, ovvero come un susseguirsi di sketch divertenti ispirati a serie tv, generi televisivi e cinematografici, di cui I Pezzi di Nerd propongono una versione comica, una parodia dell’originale.

"I migliori film, le migliori serie tv, i migliori documentari noi non li abbiamo - scrivono I Pezzi di Nerd -. Ma abbiamo film di scarto come “La casa di gratta”, “Prison nerd”, “Il buono il brutto e il tacchino”, tutti rigorosamente live e orgogliosamente low cost!". Due ore di risate assicurate accompagnate dalla voce fuori campo del noto doppiatore Angelo Maggi. Lo spettacolo sarà messo in scena al Teatro Agricantus di Palermo da giovedì 19 a domenica 22 maggio e poi da venerdì 27 a domenica 29 maggio.

I pezzi di Nerd sono quattro ragazzi uniti dall’amore per il palcoscenico e dalla voglia di dar vita a storie. Il gruppo è formato da due romani (Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi) un siciliano (Michele Iovane) e un pugliese (Jey Libertino). La loro alchimia è nata tra “i banchi di scuola” dell’accademia di teatro nel 2012 e continua fino ad oggi.