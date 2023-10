"Napoli futuristica", in scena allo Spazio Laterale lo spettacolo di Simone Miglietta

Il 14 e il 15 ottobre, alle ore 18 e 21 allo Spazio Laterale a Palermo, in via Rosario Riolo 26, si terrà la messa in scena di "Napoli Futuristica" di e con Simone Miglietta. Per info e prenotazioni: produzioni@b-laterale.com.

In un preambolo di ostentato militarismo e opinabili italianità guerresche, “Napoli Futurista” (liberamente ispirato alla declamazione sinottica di Filippo Tommaso Marinetti e Francesco Cangiullo) racconta l’ironia della capitale partenopea colta dalla sua, in fondo, conosciuta ma paradossale dinamicità. Non è una velocità da parate militari, quella raccontata dal testo, quanto un’eco bizzarra e rumorosa di un Meridione invaso dal caos dei mercati, dalle sfilate di Santi e Madonne, da scugnizzi, donne glitterate e fuochi d’artificio.

“Napoli Futurista” si prende gioco del razionalismo imperialista, a insaputa degli stessi autori che avevano steso il ritratto del celebre poema “Piedigrotta”, raccontando in un’escalation di manifesti e onomatopeiche pulsioni, il cuore di una città felice nel suo orgiastico macello. “Napoli Futurista” propone una rilettura di quel futurismo novecentesco, in vero strabiliante per evocazioni sostenute dalla struttura dei versi, raccontando il nuovo secolo nella capitale partenopea, fatto di neomelodico, richiami dai balconi, insulti da stadio virilissimi e sfoggio di estetiche pacchiane.