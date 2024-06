A Villa Palagonia visita con degustazione di vini e il "Canto nelle due Sicilie" del maestro Modestini

A Villa Palagonia, a Bagheria, prosegue la rassegna artistico-musicale “Teatro del Principe”, diretta da Antonella Lo Buglio e Francesco Maria Martorana. Giovedì 13 giugno, alle 21, visita guidata alla scoperta dei misteri della villa, con consumazione di un calice di vino delle Cantine Duca di Salaparuta. A seguire concerto. In programma il secondo spettacolo di musiche popolari “Canto nelle due Sicilie” del maestro Mario Modestini, proposto dall’Ensemble Hunakore della compagnia “Tango Disíu - Le Musiche dei Porti”.



Alla voce di Alba Cavallaro è affidato il compito di cantare il melos che accomuna le musiche di Palermo e di Napoli, di Sicilia e Campania, terre sorelle i cui suoni più popolari hanno, per mare e per terra, segnato il mondo mediterraneo. All'oboe e corno inglese Totó Ferraro; Giorgio Gasbarro al violoncello e Francesco Maria Martorana alla chitarra e mandola.