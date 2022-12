Molly Bloom, lo spettacolo tratto da Ulisse di James Joyce sul palco del Teatro Libero

Il 9 e 10 dicembre alle 21.15 per la 55esima stagione internazionale del Teatro Libero, in scena lo spettacolo Molly Bloom, tratto da Ulisse di James Joyce. Pierpaolo Sepe dirige Isabella Caserta nella coproduzione Teatro Scientifico e Teatro Laboratorio di Verona.

In un flusso di coscienza in cui si accavallano ricordi, pensieri intimi che vagano liberi, emozioni, immagini, Molly trascorre la notte insonne ricordando momenti e uomini che ha incontrato nella sua vita: pensa a Leopold Bloom, con il quale è sposata da sedici anni, che l’ha tradita e continua a farlo; pensa al suo amante Boylan, ricorda la sua infanzia a Gibilterra, il padre, la figlia, il suo primo amore fino a ricordare l’inebriamento provato nell’accettare la proposta di matrimonio in un crescendo di sì alla vita e all’amore.

Molly vive senza sensi di colpa la sua femminilità, ha la grande capacità di dire sì alla vita nonostante tutto. “La notte di Molly è una stanza piena di giochi. Le fantasie si animano e accompagnano il racconto fino alla catarsi finale, alla resa, all’abbraccio più dolce e necessario”. Lo spettacolo è il primo tassello del nuovo progetto del Teatro Scientifico “Yes to life”. Info e prenotazioni via mail a info@teatroliberopalermo.it. Biglietti da 12 (under 25 e operatori teatrali) a 16 euro.