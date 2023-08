"Moby Dick", lo spettacolo del Teatro Biondo tra Isnello, Geraci Siculo e Petralia

Edoardo Siravo è il protagonista di Moby Dick, un racconto di Massimo Vincenzi tratto dal celebre romanzo di Herman Melville e messo in scena dal regista Carlo Emilio Lerici. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, sarà in tournée in Sicilia dal 4 al 17 settembre, in collaborazione con il Festival Borghi dei Tesori e il Festival dei due Mari.

L’avventurosa caccia alla balena bianca narrata da Melville, nella quale il pervicace capitano Achab coinvolge l’equipaggio dell’imbarcazione Pequod, è una metafora della sfida che l’uomo lancia alla natura e alla vita stessa. Nella riscrittura di Massimo Vincenzi l’attenzione è tutta concentrata proprio su Achab, interpretato da Edoardo Siravo, ossessionato dal grande capodoglio che in una battuta di caccia gli aveva tranciato una gamba. Il capitano ripercorre, in una specie di catarsi dell’anima, la sua intera esistenza, dall’infanzia fino alla caccia finale alla mitica creatura marina. Un mostro ineffabile, la cui forsennata ricerca sembra incarnare metaforicamente l’idea stessa di Dio.

Nell’ambito della terza edizione del Festival Borghi dei Tesori lo spettacolo andrà in scena: il 4 settembre alle rovine del Castello di Palazzo Adriano; il 14 settembre nella terrazza del Museo della Ceramica di Burgio; il 15 settembre nella piazza San Giovanna d’Arco di Isnello; il 16 settembre nella Piazza Duomo di Petralia Soprana; il 17 settembre al Castello di Geraci Siculo. Le rappresentazioni cominceranno alle ore 19; info e prevendite a questo link.