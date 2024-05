"Il mio amico Amadé", in sala Onu al Teatro Massimo lo spettacolo con la musica di Mozart

In scena in Sala Onu dal 7 al 19 maggio “Il mio amico Amadé” un viaggio musicale per far conoscere ai più giovani la vita e la musica di Mozart. Sarà in scena dal 7 al 19 maggio in Sala Onu per la programmazione "Educational" “Il mio amico Amadé” uno spettacolo pensato per introdurre i giovani spettatori alla scoperta della vita di Wolfgang Amadeus Mozart e della sua musica, attraverso l’incontro con i personaggi più celebri delle sue opere, dal Flauto Magico a Don Giovanni, alle Nozze di Figaro.

A interpretare il giovane Mozart con un gioco teatrale che mescola biografia e finzione è l'attrice Silvia Ajelli, che firma anche il testo e la regia, e insieme a lei i baritoni Giuseppe Esposito e Mariano Orozco e i soprani Martina Mazzola e Federica Foresta che si alterneranno nelle recite a interpretare i personaggi più celebri: Papageno e Papagena, Don Giovanni e Donna Elvira, Figaro e Susanna. Il compositore Simone Piraino firma gli arrangiamenti e le trascrizioni musicali che insieme alle composizioni originali di Mozart saranno eseguite dall’Orchestra del Teatro Massimo sotto la direzione del Maestro Michele De Luca. Le scenografie sono a cura di Stefano Canzoneri e i costumi di Marja Hoffmann.

Lo spettacolo sarà in scena dal martedì al venerdì in matinée per le scuole (ore 10:00 e ore 11:00 su prenotazione) mentre il sabato e la domenica è aperto a tutti e avrà inizio alle ore 17:00 (durata un’ora). Biglietti: Studenti 4 €; Intero 10 €; Ridotto 8 €.