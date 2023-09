"A million dreams", lo spettacolo di beneficenza arriva al nuovo Teatro Don Orione

Approda sabato 23 settembre al Nuovo Teatro Don Orione il gruppo di Rho (Mi) Afl Progetto Giovani con il musical inedito “A Million Dreams” interamente scritto e realizzato dai ragazzi (16-26 anni) che hanno anche riadattato i testi musicali della colonna sonora prevalentemente tratta dal film “The Greatest Showman”. Si tratta di un evento benefico, come tutti gli spettacoli di Afk. L’intero incasso sarà devoluto alle associazioni Agsas Onlus, Autismi Cooperativa Sociale e La Zattera.

Da Rho a Palermo

Perché Palermo? “L’idea è quella di esportare, attraverso i giovani, speranza, bellezza, emozioni. E quindi per due palermitani doc, come me e mia moglie, quale posto migliore per cominciare a far conoscere la nostra giovane realtà fuori dalla Lombardia se non Palermo?” Queste le parole di Salvatore Tranchina e Maria Teresa Piraino fondatori, insieme ad alcuni amici “diversamente giovani” capitanati dal presidente Adriano Max, del progetto Away From Keyboard (Lontano dalla tastiera), nato dopo la pandemia con il desiderio di dare voce a chi era stato maggiormente colpito, alle loro storie, creare opportunità, ascoltarli provando a rispondere alle loro domande, alle loro inquietudini, alle loro insicurezze, al loro desiderio di essere semplicemente capiti in una realtà che fagocita tutto e tutti, che spesso non dà tregua, non da tempo, spesso non da meriti, aiutandoli a mettere a disposizione degli altri le proprie competenze, passioni o semplicemente il proprio tempo.

Anche la storia proposta è in qualche modo una lezione di vita alla quale dovremmo sempre attenerci. Il desiderio di seguire i propri sogni e obiettivi cercando di non farsi abbagliare dall'ambizione. "Don't dream it, be it!" Non sognatelo, siatelo!". Questo è il filo conduttore che vedrà una giovane coppia impegnata ad abbattere i muri dettati dagli stereotipi di una falsa normalità dando vita ad un ambizioso progetto che permetta a tutti di trovare uno spazio esclusivo in cui accrescere il proprio talento, un posto chiamato "casa". Incontreremo artisti di strada, gente comune, ognuno con la propria storia unica, tutti legati da un unico sogno: riscattare se stessi inseguendo le proprie passioni.