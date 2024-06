La tournée di Michela Giraud arriva in Sicilia, il nuovo spettacolo al Teatro Al Massimo

Reduce da un fortunato debutto in Europa con diversi sold out, arriva finalmente in Italia “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, il nuovo spettacolo di Michela Giraud. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, porterà la stand up comedian a Palermo martedì 3 dicembre 2024, Teatro Al Massimo.

La data siciliana è organizzata in collaborazione con Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono disponibili online e in diversi punti vendita autorizzati.

Dopo aver portato il suo spettacolo nella sua prima tournée internazionale in ben sette città europee – tra Amsterdam, Barcellona, Colonia, Monaco, Londra, Bruxelles e Parigi – il tour in Italia di “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” partirà da Padova giovedì 7 novembre 2024 per concludersi nella sua Roma il 21 gennaio 2025, al Teatro Brancaccio.