"La verità, nient'altro che la verità": la comicità di Michela Giraud arriva a Carini

Michela Giraud aggiunge una data palermitana alla stagione estiva dello show "La verità, nient'altro che la verità. Lo giuro... reloaded", la versione “rivisitata” dello spettacolo scritto insieme all’autore Marco Vicari e prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Dopo il grande successo del tour 2020-2021, la stand-up comedian torna in scena con il suo irresistibile umorismo e con nuovi appuntamenti. Appuntamento giovedì 4 agosto all'Anfiteatro Villa Belvedere a Carini.

La fama ha le sue controindicazioni, e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo che farà ridere ma anche riflettere, come da sua vocazione. Passando dal consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show - che è ormai un cult - si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stess.