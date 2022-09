Mia madre sta con Adolf, lo spettacolo sul palco del Re Mida casa cultura

Al Re Mida - casa cultura in via Filippo Angelitti 32, sabato 17 settembre alle ore 21, dopo una lunga tourneè in giro per la Sicilia, torna "Mia madre sta con Adolf" commedia di Orazio Bottiglieri, sul palco insieme ad Agostina Somma ed Eleonora Randazzo e con la partecipazione di Massimo Eugenio.

Elena ha la dolce abitudine di portare quotidianamente animali di ogni genere a casa, facendo disperare la madre, vedova da tanti anni. Un giorno trova al parco vicino casa un signore con dei piccoli baffetti e tanti traumi che lo portano a rifiutare il mondo che lo circonda... e che dice di chiamarsi Adolf.

Elena e la sua mamma ci accompagneranno, attraverso i valori della famiglia, dell'amicizia e della fratellanza verso un finale emozionante, che trasformerà Adolf da uomo timoroso, spento e sfiduciato, in un personaggio allegro, speranzoso e innamorato della vita.

"Mia Madre sta con Adolf" fa parte della rassegna "R...estate a Teatro" che ha portato sul palco molte commedie divertenti, emozionanti e particolarmente apprezzate dal pubblico ad un prezzo davvero irrisorio. Ingresso unico 3 euro.